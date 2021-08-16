ديالى تعيد اصلاح ونصب 6 ابراج للكهرباء دمرتها عبوات ناسفة

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في ديالى، يوم الاثنين، باعادة اصلاح ونصب 6 ابراج للطاقة الكهربائية تعرضت للتدمير ببعبوات ناسفة نفذها "مجهولون".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر صيانة واصلاح الشبكات الكهربائية تمكنت من اصلاح 4 ابراج تعرضت للتدمير بعبوات ناسفة في منطقة (كباشي) بين خانقين والسعدية شمال شرقي ديالى، وبرجين آخرين في اطراف ناحية السلام، (25 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأكد المصدر أن "الابراج دخلت الخدمة بعد عمليات اصلاح ونصب استمرت لثلاثة اسابيع، وبانتظار اعادة الخط الايراني الذي مازال مقطوعاً عن ديالى لحاجة الجانب الايراني للكهرباء وانخفاض معدلات التجهيز في بعض المناطق".

وبين المصدر أن "ديالى تجهز حالياً من المنظومة الوطنية من 600- 700 ميغاواط".

وتتعرض ابراج الطاقة في ديالى ومحافظات عدة لاشد هجمات منذ سنوات طويلة، وسط اتهامات لجهات "سياسية" بتفجير الابراج لدوافع مادية او ضلوع عناصر "داعش" باستهدافها لاغراض تخريبية وانتقامية.