ديالى تعلن وصول 6 مليارات دينار كمستحقات للمزارعين

شفق نيوز/ اعلن مدير عام شركة تجارة الحبوب حيدر نوري، يوم الخميس، وصول 6 مليارات دينار الى محافظة ديالى لصرف مستحقات المزارعين.

وقال نوري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "ديالى متميزة في انتاج الحبوب كل عام وهذا الموسم انتاجها أكبر من العام الماضي وفقا للغلة المزروعة واعتماد الكثير من المزارعين على المرشات وهذا يزيد الكميات".

وأضاف أن "إنتاج الدونم الواحد في بعض مناطق ديالى يصل الى طن و750 كغم من القمح، وهذا لم يكن متوفرا، حيث كان إنتاج الدونم لايتجاوز 600 كغم"، لافتا الى أنه "مع بدء موسم التسويق اليوم تم تحويل مبلغ مالي قدره 6 مليارات دينار الى صومعة ديالى لخزن الحبوب لتسلم الكميات بشكل مباشر وصرف مستحقات وصكوك المزارعين فور تسويق محاصيلهم".

وأشار الى أن "التسويق سيكون على مدار 24 ساعة في حالات الذروة لتسهيل تسويق المحاصيل"، مؤكدا أن "الطاقات الخزنية كافية لتسلم المحاصيل كافة".

وأعلنت مديرية زراعة ديالى في وقت سابق عن بدء موسم حصاد القمح في أكثر من 400 ألف دونم، كما توقعت أن يحقق الانتاج الاكتفاء الذاتي بواقع أكثر من 300 ألف طن.