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ديالى تعلن موقفها الوبائي في مؤسساتها التعليمية

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-11T09:24:34+0000
ديالى تعلن موقفها الوبائي في مؤسساتها التعليمية

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة ديالى خلو مؤسساتها التعليمية من أي إصابات بكورونا منذ انطلاق العام الدراسي أواخر الشهر الماضي وحتى الآن.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس خضير العزاوي لوكالة شفق نيوز، ان دائرته شكلت فرقا صحية مختصة في جميع الوحدات الادارية لفحص الطلبة والكوادر التربوية والتأكد من عدم وجود اصابات الى جانب التنسيق  المتواصل مع المدارس ومديريات التربية لرصد اي إصابات محتملة مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات في عموم المؤسسات التعليمية.

وأضاف، الوضع الوبائي في المدارس مطمئن والفحوصات اليومية مستمرة وبكثافة مع الالتزام المثالي بالإجراءات الوقائية المعتمدة  لتفادي اي إصابات بالوباء، لافتا الى ان دائرته ستعلن عن اي إصابة تسجل ان وقعت وستتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار الإصابات.

واشار الى استمرار عمليات تعفير المدارس مستمرة والالتزام بالأطر الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد وعدد الطلبة في كل صف.

يذكر ان إصابات كورونا طالت عدة مدارس في البصرة والديوانية الامر الذي دفع الى المطالبة بتأجيل العام الدراسي واعادة تقييم الوضع الوبائي في المؤسسات التعليمية.

 

 

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