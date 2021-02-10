ديالى تعلن خلوها من انفلونزا الطيور

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الاربعاء، خلو المحافظة من وباء انفلونزا الطيور بعد إكمال عمليات التحري البيئي.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمود فرحان الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "فرقاً بيطرية خاصة أكملت عمليات الفحص والتحري في جميع الوحدات الإدارية بالمحافظة"، مبيناً أن "تلك العمليات والتي استمرت لأسبوعين لم ترصد أي إصابات في عموم الوحدات الإدارية".

وأضاف الشمري، أن "عمليات الفحص والتحري شملت أكثر من 800 مشروعاً للدواجن وأسواق بيع الطيور الحية وطيور الزينة والدجاج وفق إجراءات محكمة تكللت بالنجاح".

وأكد الشمري، "استمرار آليات التدقيق في نقاط التفتيش بين ديالى والمحافظات الاخرى ومنع دخول منتجات الدواجن دون حصولها على شهادة سلامة بيطرية".

وأعلنت ديالى إجراءات الماضي محكمة بعد تعرض صلاح الدين لإصابات بإنفلونزا الطيور تسببت بهلاك أكثر من 120 الف دجاجة في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.