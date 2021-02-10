سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى تعلن خلوها من انفلونزا الطيور

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-10T14:17:45+0000
ديالى تعلن خلوها من انفلونزا الطيور

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الاربعاء، خلو المحافظة من وباء انفلونزا الطيور بعد إكمال عمليات التحري البيئي.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمود فرحان الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "فرقاً بيطرية خاصة أكملت عمليات الفحص والتحري في جميع الوحدات الإدارية بالمحافظة"، مبيناً أن "تلك العمليات والتي استمرت لأسبوعين لم ترصد أي إصابات في عموم الوحدات الإدارية".

وأضاف الشمري، أن "عمليات الفحص والتحري شملت أكثر من 800 مشروعاً للدواجن وأسواق بيع الطيور الحية وطيور الزينة والدجاج وفق إجراءات محكمة تكللت بالنجاح".

وأكد الشمري، "استمرار آليات التدقيق في نقاط التفتيش بين ديالى والمحافظات الاخرى ومنع دخول منتجات الدواجن دون حصولها على شهادة سلامة بيطرية".

وأعلنت ديالى إجراءات الماضي محكمة بعد تعرض صلاح الدين لإصابات بإنفلونزا الطيور تسببت بهلاك أكثر من 120 الف دجاجة في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

related

محافظ صلاح الدين من بؤرة الفيروس في سامراء: سيطرنا على إنفلونزا الطيور

Date: 2021-01-19 09:46:37
محافظ صلاح الدين من بؤرة الفيروس في سامراء: سيطرنا على إنفلونزا الطيور

البصرة تنشر 15 فريقاً للحيلولة دون تفشي إنفلونزا الطيور

Date: 2021-01-19 15:58:08
البصرة تنشر 15 فريقاً للحيلولة دون تفشي إنفلونزا الطيور

بعد إعدام 120 ألف دجاجة.. احتواء انفلونزا الطيور في صلاح الدين

Date: 2021-01-22 14:39:38
بعد إعدام 120 ألف دجاجة.. احتواء انفلونزا الطيور في صلاح الدين

الاشتباه باصابات بانفلونزا الطيور في نينوى

Date: 2019-12-08 16:56:42
الاشتباه باصابات بانفلونزا الطيور في نينوى

الزراعة تؤكد احتواء بؤرة الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور وتدعو لحظر استيراد الدجاج

Date: 2021-01-15 18:04:01
الزراعة تؤكد احتواء بؤرة الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور وتدعو لحظر استيراد الدجاج

استنفار بيطري في ديالى لمنع انتقال انفلونزا الطيور من الجوار

Date: 2021-01-16 08:49:39
استنفار بيطري في ديالى لمنع انتقال انفلونزا الطيور من الجوار

الأنبار تتخذ اجراءات إحترازية تحسبا من إنفلونزا الطيور

Date: 2021-01-19 07:24:01
الأنبار تتخذ اجراءات إحترازية تحسبا من إنفلونزا الطيور