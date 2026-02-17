ديالى تعلن توقف نصف المشاريع الخدمية والعمرانية بسبب الأزمة المالية

شفق نيوز- ديالى

أعلن نائب محافظ ديالى للشؤون الفنية حسن الجبوري، يوم الثلاثاء، عن توقف نصف المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة بفعل الأزمة المالية ونقص السيولة.

وقال الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "الأزمة المالية ونقص السيولة أثرت على على أوضاع محافظة ديالى بشكل عام، وتسببت بتعثر معظم المشاريع وتوقف قرابة 50‎%‎ منها نتيجة عدم قدرة الشركات المنفذة على الاستمرار بالعمل مع عدم توفر سيولة مالية وإطلاق السلف التشغيلية".

وأضاف أن "المشاريع التي توقفت تشمل مختلف القطاعات بينها الصحة والتربية والطرق"، مبينا أن"مستحقات ديالى التي بذمة حكومة بغداد ولم ترسل والتي فاقت 200 مليار دينار، فضلا عن واردات المنافذ لم تصلنا منها سوى 30‎%‎، والمتبقي لم يرسل للمحافظة منذ منتصف العام الماضي".

ودعا نائب المحافظ الى "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإطلاق المبالغ المستحقة لمحافظة ديالى، من أجل ضمان استمرار المشاريع وعدم تضررها حال دام توقفها لفترة طويلة".