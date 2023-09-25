ديالى تعلن السيطرة التامة على مرض الكوليرا

شفق نيوز/ أكدت دائرة صحة ديالى، يوم الاثنين، السيطرة على مرض الكوليرا وسلامة عشرات الحالات التي كان يشتبه إصابتها بالمرض.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس خضير العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الكوليرا في عموم ديالى تحت السيطرة وتم تطويقها ومعالجة بؤر وأسباب الإصابات في المحافظة إلى جانب استمرار الحملات الشاملة لفحص المياه في محطات الإسالة والآبار ومعامل إنتاج المياه (ARO) وتجهيز محطات ماء الشرب والآبار وعموم مصادر المياه بالحبوب المعقمة".

وأشار إلى أن "نتائج الفحص لأكثر من 20 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا أظهرت سلامتها من الإصابة"، مبيناً أن "ثلاث إصابات فقط تم تسجيلها في عموم المحافظة".

ومنذ عدة أشهر سجلت محافظة السليمانية عشرات الإصابات بالكوليرا ومن ثم سجلت مناطق مختلفة في إقليم كوردستان إصابات بالمرض.