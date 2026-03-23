ديالى تعطل دوام المدارس يوم غد الثلاثاء

وذكر ديوان محافظة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري وجه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليوم غدٍ الثلاثاء، بسبب الظروف الجوية التي تمر بها المحافظة؛ حفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التربوية".

وكان محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، قرر مساء الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر باستثناء الأمنية والخدمية يوم الخميس المقبل، وذلك استناداً إلى تقرير دائرة الأنواء الجوية الذي يشير إلى تأثر المحافظة بموجة أمطار غزيرة.