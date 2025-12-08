دوام المدارس غداً.. ديالى تعطل وصلاح الدين تخول الإدارات

شفق نيوز- ديالى/ صلاح الدين

قررت حكومة محافظة ديالى، مساء اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد بسبب سوء الظروف الجوية، في وقت خوّلت مديرية تربية محافظة صلاح الدين إدارات الأقسام بتعليق الدوام في المدارس المتضررة جراء الأمطار الغزيرة.

وذكرت الحكومة المحلية في محافظة ديالى في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظ عدنان الشمري قرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس فقط ليوم غد الثلاثاء بسبب الظروف الجوية".

إلى ذلك أعلنت المديرية العامة لتربية صلاح الدين في بيان ورد للوكالة أن "المدير العام أحمد سامي طاهر خوّل مديري الأقسام التربوية في الأقضية كافة باتخاذ القرار المناسب بشأن تعليق الدوام في المدارس التي تعذر وصول التلاميذ والطلبة إليها بسبب تردي الطرق، وإغلاق غير المعبدة منها، وما نتج عن الأمطار من صعوبة في الحركة والتنقل".

وتشهد محافظة صلاح الدين منذ مساء أمس الأحد موجة أمطار متفاوتة الشدة، تسببت في إغلاق عدد من الطرق الريفية وتعطيل حركة المركبات في بعض المناطق الجنوبية.

ومساء اليوم أعلنت إدارة گرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية ليوم غد الثلاثاء، على خلفية توقعات بحدوث موجة أمطار غزيرة.

وتشهد مدن العراق حالة جوية ممطرة متوقع استمرارها خلال الليلة ويوم غد الثلاثاء، مع تركز الفعالية بشكل أكبر في المحافظات الشمالية، فيما تتفاوت كميات الهطول بين منطقة وأخرى، بحسب أحدث توقعات هيئة الأنواء الجوية العراقية.