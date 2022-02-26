ديالى تعطل الدوام الأحد

شفق نيوز/ قررت محافظة ديالى يوم السبت، تعطيل دوام المدارس يوم غد الأحد بمناسبة زيارة دينية.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ مثنى التميمي وجه بأن يكون يوم غد الأحد عطلة رسمية وذلك بمناسبة ذكرى وفاة الإمام موسى ابن جعفر".

وسبق وإن أعلنت عدة محافظات تعطيل الدوام بهذه المناسبة وهي العاصمة بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء والمثنى وواسط لاتاحة الفرصة أمام المواطنين لإحياء المناسبة.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى مئات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة الإمامية) في العاصمة بغداد.