ديالى تعطل الدوام الرسمي 3 أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- ديالى

أعلن محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري، يوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء، بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وقال الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العطلة لا تشمل الدوائر الخدمية التي تواصل أعمالها في المواكب ومنفذ المنذرية وساحة تبادل الزائرين في جديدة الشط".

وأضاف أن "القرار يأتي حرصاً من الحكومة المحلية على تسهيل مشاركة المواطنين في مراسيم الزيارة وتعزيز الزخم الخدمي واللوجستي المرافق لتفويج الزائرين".

وبين أن "المحافظة سخّرت جميع إمكانياتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين راحة الزائرين وضمان انسيابية حركة التفويج"، مشيداً بـ"دور المواكب الحسينية والدوائر الساندة في تقديم الخدمات على مختلف المحاور".