ديالى تعطل الدوام الرسمي يوميّ الأربعاء والخميس لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ديالى، يوم الاثنين، تعطيل الدوائر الرسمي في الدوائر الحكومية لمدة يومين من الأسبوع الجاري لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية.

وذكر المجلس في إشعار مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنه قرر تعطيل الدوام الرسمي يوميّ الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة الزيارة الأربعينية.

ويشمل تعطيل الدوام جميع الدوائر الحكومية باستثناء الخدمية والصحية والأمنية منها.

وكانت العديد من المحافظات في وسط وجنوب العراق قد أعلنت عن تعطيل الدوام ابتداء من الأسبوع الجاري لإحياء الزيارة الأربعينية التي تصادف يوم الأحد المقبل.