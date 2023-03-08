ديالى وكرميان وتربية السليمانية تعطل الدوام الرسمي بسبب تساقط الامطار

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي بسبب امطار غزيرة.

وقال المحافظ مثنى التميمي في بيان، إن التعطيل لن يشمل الدوائر الخدمية.

من جانبها اعلنت إدارة گرميان كذلك تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس الإدارة بسبب الامطار.

وعلى صعيد متصل، أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة السليمانية تعطيل الدوام في جميع مدارس المحافظة ليوم غد الخميس بسبب الأمطار

شهدت عدد من المدن العراقية، أمطاراً غزيرة وسط توقعات باستمرارها إلى نهار يوم غد الخميس، وفيما وجهت محافظة بغداد باستنفار تام لاستيعاب الأمطار، حذرت محافظة السليمانية من استخدام الشوارع الرئيسية.