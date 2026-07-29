ديالى تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل بمناسبة الأربعينية

شفق نيوز- ديالى

وجه محافظ ديالى عدنان الشمري، مساء الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل المصادف 2 آب/ أغسطس 2026 في المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة.

وأرجع الشمري ذلك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للمشاركة في إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 3 و4 آب/ أغسطس 2026، بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).