ديالى تعزز حماية أبراج الطاقة وتحذر من "أيادٍ خارجية"

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في ديالى، يوم الأحد، بتعزيز حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية على خلفية تفجير أحدها قبل أيام، فيما أحبطت القوات الأمنية محاولة لتفجير أحد الأبراج في صلاح الدين.

وقال مدير ناحية بني سعد، نجم السعدي، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثة تفجير البرج في قرية قريبة من منطقة المرادية الواقعة بين بعقوبة وبني سعد، والتي تعد شبه آمنة، لا يُستبعد أن تكون بأيادي الإرهابيين، كما نخشى من وجود أيادٍ خارجية أو عصابات ربما نفذت الهجوم وفرّت".

وأكد السعدي "نصب 12 نقطة مرابطة في المناطق القريبة من حادثة التفجير لمنع استهداف أبراج الطاقة من جديد وضرب عصابات التخريب".

فيما أعلنت مديرية كهرباء ديالى في وقت سابق، عن إعادة إصلاح ونصب البرج المدمر وإعادته للخدمة بوقت قياسي وبحضور ميداني لوزير الكهرباء علي فاضل.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بأن "مجهولين فجروا أحد أبراج نقل الكهرباء جهد (400KV) في منطقة المرادية 15كم جنوب غرب بعقوبة بعبوة ناسفة ما ألحق أضراراً جسيمة بالبرج".

وفي السياق، ذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت مفرزة من شعبة الشؤون الداخلية في الكهرباء - المنطقة الشمالية، بصحبتها خبير من مفرزة مكافحة المتفجرات في قضاء سامراء من الوصول إلى مواد متفجرة مخبأة وهي عبارة عن ثلاثة أكياس بارود صاروخ مدفعية و(جليكان) حديد و37 أصبع بارود، تستخدم في صناعة العبوات الناسفة".

وبينت أن "ذلك جاء خلال عملية تفتيش بالقرب من سور محطة كهرباء سد سامراء التي تبعد عن أبراج نقل الطاقة الكهربائية بنحو 50 متراً".

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتعامل مع المواد المضبوطة أصولياً وتسليمها إلى مركز شرطة كهرباء صلاح الدين.