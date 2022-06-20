ديالى تعد خطة احترازية لمواجهة الكوليرا بعد الاشتباه بإصابتين

شفق نيوز/ اعلن مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، يوم الاثنين، عن الاشتباه بإصابتين بمرض الكوليرا في المحافظة، فيما تم إعداد خطة احترازية وإجراءات وقائية تحسبا للوباء.

وقال العزاوي لوكالة شفق نيوز، ان "الكوادر الطبية سجلت حالتي اشتباه بالكوليرا لمريضين يرقدان في مستشفيي جلولاء والمقدادية شمال شرقي المحافظة".

واشار الى "ارسال عينات من الفحوصات للمريضين المشتبه بهما الى مختبرات فحص الكوليرا المركزية في بعقوبة وبانتظار نتائج الفحوصات".

واكد العزاوي عن "خطة احترازية وإجراءات تحوطية تحسباً لاصابات محتملة بالكوليرا تشمل تهيئة ردهة خاصة للمصابين في حال حدوثها، الى جانب تسيير فرق صحية جوالة لفحص مياه الشرب في محطات تصفية المياه واتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة أي طوارئ".

يشار الى ان محافظة السليمانية في اقليم كوردستان سجلت العشرات من الاصابات بوباء كورونا فيما استقلبت مستشفيات المحافظة وما زالت المئات من حالات الاصابة بالاسهال والقيء، كما سجلت اربيل اصابة بالمرض.