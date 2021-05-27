ديالى تعانق أزمة لم تشهدها منذ عقدين بسبب شريان الحياة

شفق نيوز/ وجه مسؤولون في ديالى، يوم الخميس، نداء استغاثة للحكومة العراقية ووزارة الموارد المائية بإسعاف المحافظة من أزمة مائية لم تشهدها منذ أكثر من عقدين، جراء نضوب الخزين المائي وانعدام الإيرادات المائية.

وقال مصدر حكومي في الموارد المائية بديالى، لوكالة شفق نيوز، إن خزين بحيرة حمرين الاستراتيجي الذي تعتمد عليه أكثر من 60% من مناطق ديالى انخفض من نحو 3 مليار م3 إلى 290 مليون م3 وهو انخفاض لم تشهده المحافظة منذ أكثر من عقدين".

وأضاف المصدر، أن "أكثر من 130 ألف دونم من البساتين في ديالى معرضة للهلاك ضمن حوض حمرين وشرقي ديالى وأطراف أسفل الخالص بسبب انعدام الموارد المائية".

وعن حلول اعتماد آبار ارتوازية، أوضح المصدر، أن "الآبار الارتوازية تتطلب موافقات فنية من عدة وزارات لامتداد اعماقها الى مئات الامتار وتحت السن الصخري مبينا ان الابار المعتمدة حالية لا تتجاوز اعماقها 80-100م".

ولفت إلى وجود "اتفاقات وتنسيقات رسمية مع منظمات دولية لحفر آبار نموذجية في المناطق الخالية من محطات تصفية المياه والمناطق المتناثرة البعيدة عن الأنهر والجداول".

بدوره، حذر قائممقام المقدادية وكالةً، حاتم عبد جواد التميمي، من أزمة مائية مفرطة في ديالى ومناطق حوض حمرين بشكل خاص جراء انخفاض مناسيب بحيرة حمرين إلى مستويات تعانق الجفاف.

وطالب التميمي عبر وكالة شفق نيوز، وزارة الموارد المائية والحكومة العراقية بـ"التدخل العاجل والتنسيق مع الجانب الايراني لتعزيز بحيرة حمرين والتنسيق مع اقليم كوردستان لتأمين اطلاقات مائية من دربندخان نحو البحيرة وتأمين جانب أساسي من الاحتياجات المائية".

وأشار إلى "تبعات وكوارث معيشية ستلحق بالمناطق السكانية والثروة الحيوانية وشلل القطاع الزراعي مالم يتم تدارك الازمة ومن جميع الجوانب والسبل المتاحة".

وتؤكد مصادر رسمية فقدان ديالى لأكثر من 70% من ايراداتها المائية بسبب شح الامطار وانقطاع الامدادات المائية من تركيا وايران، فيما أكدت وزارة الموارد المائية أن ديالى الاكثر تضررا من الازمة المائية الحالية.