ديالى.. تظاهرة للمطالبة بتحسين الخدمات واستبدال مسؤولين محليين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الإثنين، بانطلاق تظاهرة شمالي المحافظة، للمطالبة بتحسين الخدمات واستبدال مديري الكهرباء والماء.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "العشرات من المواطنين انطلقوا بتظاهرة سلمية في ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى ورفعوا لافتات تطالب باستبدال مديري الكهرباء والماء وخفض أجور الكهرباء".

وأضاف أن "المتظاهرين طالبوا الحكومة المحلية والمركزية بالتدخل والاستجابة لمطالبهم"، لافتا الى أن "الإدارة المحلية للناحية تسلمت المطالب لرفعها الى الجهات المعنية".

وتشهد محافظة ديالى بين فترة وأخرى مطالبات بتحسين واقع الخدمات وتوفير المياه، لاسيما في المناطق النائية والقرى الزراعية مع تفاقم أزمة الجفاف.