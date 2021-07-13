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ديالى.. تظاهرة احتجاجية جديدة وقطع طريق رئيسي

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-13T07:00:01+0000
ديالى.. تظاهرة احتجاجية جديدة وقطع طريق رئيسي

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أهالي قضاء بلدروز 30 كم شرق بعقوبة احتجاجا على سوء الخدمات والتمييز المناطقي والانتخابي.

ونقل مراسل شفق نيوز، ان المتظاهرين قطعوا طريق بعقوبة – بلدروز ونصبوا خياما في الطريق في منطقة "عتبة" في أطراف بلدروز احتجاجا على سوء الخدمات وابرزها انعدام ماء الشرب وتردي الكهرباء.

كما ندد المتظاهرون قيام بعض المسؤولين باستغلال ملف الخدمات الأساسية لاغراض انتخابية ومناطقية وانعدام العدالة والمساواة الخدمية بين منطقة واخرى.

الى ذلك وصل وفد امني رفيع الى منطقة التظاهر للتفاوض مع المتظاهرين والاستماع لمطالبهم ونقلها للجهات المعنية.

وشهدت ديالى خلال الأسابيع الماضية عدة تظاهرات واحتجاجات بسبب انعدام الخدمات وابرزها الماء والكهرباء وتفاقم المشاكل المعيشية.

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