ديالى.. تظاهرات نيابية وشعبية للمطالبة باستئناف مشروع متوقف منذ 18 عاماً (صور)

شفق نيوز/ تظاهر نواب ومواطنون في ديالى، يوم الأحد، في مدينة بعقوبة للمطالبة باستئناف مشروع صرف صحي متوقف منذ 18 عاما.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن نواباً من ديالى ومئات المواطنين تظاهروا في بعقوبة ونصبوا خيام اعتصام للمطالبة باستكمال مشروع مجاري غرب بعقوبة الذي يخدم أكثر من 100 ألف نسمة.

واكد المتظاهرون ان "أكثر من 100 ألف نسمة في المحافظة يعيشون فيما وصفوه بالجحيم بسبب إهمال المشروع حكوميا وبرلمانيا، مشيرين الى أن "المشروع يغطي أكثر من 10 مناطق سكنية ولازال معطلا رغم تخصيص أكثر من 100 مليار دينار لإنجازه".

وطالب المتظاهرون الحكومة والبرلمان بـ"استئناف العمل بالمشروع لإنقاذ المواطنين من كوارث صحية وبيئية تشوه معالم بعقوبة".