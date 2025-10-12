ديالى.. تظاهرات لرفض "خصخصة" الكهرباء وتحذير من "تمرد"

شفق نيوز- ديالى

تظاهر العشرات من أهالي مناطق وأحياء بعقوبة الجديدة، بمحافظة ديالى، اليوم الأحد، أمام دائرة توزيع كهرباء المحافظة احتجاجاً على مشروع الـ"خصخصة"، الذي أدى لرفع مبالغ الجباية، وسط تحذير نواب من "عواقب غير متوقعة"، في حال استمرار المشروع.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن عدد من المتظاهرين قولهم، إن "مشروع الجباية أُحيل إلى مستثمر، وأصبحت مبالغ الجباية كبيرة جداً حيث تصل إلى مليون ومليوني دينار للمنزل الواحد دون معرفة الأسباب".

وطالب المتظاهرون، الجهات الحكومية بضرورة التدخل وإلغاء مشروع الخصخصة الذي أثقل كاهل العوائل، على الرغم من تردي واقع التيار الكهربائي وقلة ساعات التجهيز.

وتعليقاً على الموضوع، قال النائب عن محافظة ديالى أحمد الموسوي خلال حضوره التظاهرة، إن "عقد إحالة مشروع الجباية في مناطق بعقوبة الجديدة التي تعتبر أرقى مناطق المحافظة، مُنح لمستثمر بشكل مباشر من بغداد دون مبرر وبدون علم الحكومة المحلية في ديالى ومجلس المحافظة"، مبيّناً أن لهذا الأمر "انعكاسات سلبية على المواطنين".

ودعا الموسوي، إلى ضرورة فسخ المستثمر للعقد والابتعاد عن محافظة ديالى، محذّراً من "عواقب غير متوقعة"،

وأشار إلى وجود قرار لمجلس محافظة ديالى بإلغاء العقد لكن المستثمر لم يلتزم به.

كما حذّر الموسوي من "حدوث تمرد على الدولة" من قبل المواطنين، في حال عدم تنفيذ المطالب، مشيراً إلى أن ما يحدث يمثل "رسالة تحذير إلى الجهات الحكومية وصولاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء".