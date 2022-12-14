ديالى.. تظاهرات غاضبة لأصحاب "التكاتك" والمرور توضح (فيديو)

شفق نيوز / تظاهر أصحاب الدراجات النارية "التكتك" في بعقوبة مركز محافظة ديالى، يوم الأربعاء، رفضاً للإجراءات المرورية "غير المبررة".

وشكا متظاهرون لوكالة شفق نيوز، شروع السلطات المرورية بحملة "قطع أرزاق" من خلال حجز عشرات المركبات "التكاتك" بداعي عدم امتلاكهم لوحات مرورية أو إجازات قيادة.

واتهم متظاهرون، مديرية المرور، بـ"تعطيل مصالحهم المعيشية بفرض إجراءات عمل معقدة"، مشيرين إلى "عدم وجود أي تسهيلات لمنح لوحات التسجيل".

هذا وشدد متظاهرون آخرون، على ضرورة "منع الصبية والذين أعمارهم دون 18 عاماً من قيادة عجلات التكاتك"، محذرين من "الانجرار إلى سلوكيات أخرى بسبب حرب الأرزاق"، حسب وصفهم.

من جانبه، رد مدير إعلام مرور ديالى، العقيد عباس حسين، على إدعاءات أصحاب التكاتك، بالقول: "عجلات التكتك تعامل معاملة السيارات ولا يمكنها العمل دون لوحات رسمية ودائمة مسجلة في مديرية المرور"، مفنداً في الوقت نفسه "وجود أي حجز عشوائي للتكاتك باستثناء المخالفة".

وأكد حسين، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس الوزراء خفض رسوم تسجيل العجلات وبإمكان أصحاب التكاتك مراجعة المرور لإنجاز معاملات التسجيل، ولا تعقيدات أو عراقيل تشوب عمليات التسجيل ومنح لوحات الترقيم".

واختتم مدير إعلام مرور ديالى، حديثه بالقول: "عمل التكاتك بات فوضوي ويثير الإزعاج ويسبب مشكلات في الأحياء السكنية، ما يتطلب تنظيم العمل حفاظا على حقوق الجميع".