ديالى تطلق 7 آلاف درجة وظيفية "دون اعادة التقديم من جديد"

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية التاسعة برئاسة عمر معن الكروي رئيس المجلس وحضور 14 عضوا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المجلس صوت خلال الجلسة على إطلاق 7484 درجة وظيفية برقابة المجلس ذاته، مردفا بالقول، إن تلك الدرجات الوظيفية تمّ اطلاقها وفقا للرابط القديم دون اعادة التقديم من جديد.

وبهذا الصدد قال رئيس مجلس ديالى في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة، إن "تفاصيل الدرجات الوظيفية مرتبط بديوان المحافظة"، مبينا أن "دور المجلس سيكون رقابيا يهدف الى ضمان توزيع الدرجات بعدالة وانصاف وبما يخدم الصالح العام".

وفي سياق متصل اكد رئيس مجلس ديالى، ان من حق اعضاء المجلس زيارة اي منطقة في المحافظة كجزء من دورهم الرقابي لمتابعة المشاريع المنفذة في عموم مناطق ديالى.

وكان الكروي قد اعلن في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، أن عدد المتقدمين للدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة البالغة نحو 7000 درجة بلغ 160 ألف شخص.

وأكد الكروي في حينها، أن "كل أهالي ديالى ينتظرون هذه الدرجات الوظيفية منذ نحو 8 أشهر ومجلس ديالى حريص على أن يكون توزيعها بشكل عادل على المواطنين من مختلف المناطق".

وفي وقت سابق حذر عضو مجلس محافظة ديالى فادي اللهيبي، من مخاطر الاستيلاء على أكثر من 7 آلاف درجة وظيفية في المحافظة، فيما اقترح إعادة التقديم اليها من جديد وإهمال بيانات التقديم السابقة.