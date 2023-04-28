ديالى تطلق خطة الحصاد بإجراءات "مُحكمة"

شفق نيوز / تطلق محافظة ديالى، خلال الأيام القليلة القادمة، خطة الحصاد، وسط ترجيحات بإنتاجية أعلى من المواسم الماضية.

وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، رعد مغامس التميمي، إن "آلاف العناصر الأمنية ودوائر ساندة ستشارك بخطة الحصاد لمحصولي القمح والشعير والبالغة 300 ألف دونم خصصت رسمياً حسب الموقف المائي إلى جانب مئات آلاف الدونمات الأخرى خارج الخطة الزراعية والتي أنعشتها الأمطار وتوفر الخزين المائي لأول مرة منذ 3 أعوام".

وأضاف التميمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "آلاف العناصر الأمنية والحشد الشعبي سيشاركون بتأمين خطة الحصاد، ومنع أعمال الحرق والتخريب الإرهابية إلى جانب تعزيز نقاط التفتيش وتكثيفها لمنع تهريب محاصيل القمح إلى خارج المحافظة".

وأشار إلى أن "خطة الحصاد شكلت أيضاً تأمين الحاصدات والآليات والوقود بالتنسيق مع المنتجات النفطية وتسهيل واختزال آليات التسويق واستلام الحبوب في مراكز الاستلام (السايلوات) في المحافظة".

وأقرت وزارة الزراعة العراقية، العام المنصرم الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2021-2022 للمساحات المروية (انهار ومشاريع اروائية) وبواقع 50‎%‎ من خطة الموسم الزراعي السابق، باستثناء محافظة ديالى بسبب شح المياه وانخفاض الإيرادات المائية.

فيما خفضت ديالى الخطة الشتوية بنسبة 60- 65% الموسم الحالي، وفقاً للإيرادات المائية المتاحة وبمعدل 300 ألف دونم لمحصولي القمح والشعير في عموم الوحدات الإدارية.