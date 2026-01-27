ديالى تطلق حملة لمراقبة تفاوت الأسعار والمواد "الإكسباير" في الأسواق

شفق نيوز- ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى أوس المهداوي، يوم الثلاثاء، عن تشكيل المجلس لجان متخصصة لمتابعة ومراقبة ارتفاع وتفاوت أسعار السلع والمواد الغذائية، فضلا عن المواد منتهية الصلاحية "الاكسباير".

وقال المهداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "أسواق المحافظة تشهد تفاوتا في الأسعار بين منطقة وأخرى وحتى بين محل وآخر في ذات الشارع واحتكار بعض المواد ورفع أسعارها"، مبينا أن "مجلس ديالى شكل لجان متخصصة من الوحدات الادارية والاجهزة الرقابية لمحاسبة المضاربين والسيطرة على الأسعار".

وأضاف أن "اللجان ستقوم بمتابعة المواد الاكسباير منتهية الصلاحية في الاسواق خصوصا وأنها تنتشر بكثرة، حيث ضبطنا في تجربة واحدة 150 مادة غذائية منتهية الصلاحية داخل "سوبرماركت" واحد ببعقوبة ومن بينها حليب أطفال صلاحيته 2023".

وأكد المهداوي أن "دائرة الرقابة التجارية في ديالى لديها 17 موظف لمراقبة الأسعار في محافظة تعدادها مليوني مواطن وهذا مفارقة كبيرة"، مشيرا الى أن "السيطرة على السوق تحتاج الى جهود رقابية كبيرة ونطالب وزارة التجارة بإرسال قائمة فيها أسعار موحدة للسلع الأساسية لتعميمها في ديالى".