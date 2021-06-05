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ديالى تطلق حملة جوية لمكافحة آفات النخيل

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-05T12:01:25+0000
ديالى تطلق حملة جوية لمكافحة آفات النخيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة ديالى، يوم السبت، البدء بحملة مكافحة آفات النخيل باستخدام الطائرات التابعة لوزارة الدفاع.

وقال مدير زراعة ديالى الدكتور حسين خضير العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن الكوادر الفنية في المديرية باشرت صباح اليوم بالحملة المجانية لمكافحة حشرتيّ الحميرة والدوباس، حيث انطلقت في قضاء بعقوبة، مركز محافظة ديالى، بواسطة مروحيات طيران الجيش العراقي.

وأضاف أن "الحملة مستمرة حتى مكافحة جميع بؤر الاصابة التي شخصت من قبل كوادر وقاية المزروعات في بساتين المحافظة ومختلف الاقضية والنواحي التي سترش تباعا".

من جانبه، بين رئيس قسم وقاية المزروعات المهندس الزراعي علي عبد الله التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "المكافحة شملت قرية الهويدر وجزء من خرنابات فيما تستمر المكافحة يوم غد لاكمال باقي هذه المناطق والقرى المجاورة".

واوضح ان "المبيد المستخدم في المكافحة هو "فلاش" للقضاء على بؤر الاصابة للحشرة، ولغاية الان تمت تغطية نحو 2000 دونم في هذه المناطق".

يذكر ان دائرة وقاية المزروعات والكوادر الفنية مستمرة بعمليات المكافحة الأرضية للاصابات الخفيفة باستخدام المرشات الارضية والحقن.

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