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ديالى تطلق حملة بيطرية للتحصين من "داء الكلب"

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-24T07:31:59+0000
ديالى تطلق حملة بيطرية للتحصين من "داء الكلب"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى يوم الاربعاء اطلاق حملة وقائية وبيطرية للوقاية من "داء الكلب" في عموم الوحدات الادارية.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى الدكتور محمود فرحان الشمري لوكالة شفق نيوز ان "فرق من كوادر المستشفى البيطري والمستوصفات البيطرية المنتشرة في الوحدات الادارية شرعت بحملة تلقيح وقائية ضد داء الكلب تشمل تلقيح كلاب التربية وكلاب الصيد المتعايشة مع الحيونات الى جانب تلقيح الابقار والجاموس ايضا  باستثناء الاغنام المتعايشة مع الكلاب".

واكد الشمري ان الحملة تستمر لمدة شهر من 22/3 لغاية 22/4 الهدف منها الوقاية والتحصين من مرض داء الكلب المشترك بين الانسان والحيوان والذي تسببه عظة الكلب، مشيرا الى ان حملة التلقيح تستثني الكلاب "المتوحشة" اي السائبة والتي تتحمل المحافظة مسؤولية مكافحتها استنادا الى القانون.  

وداء الكَلَب هو مرض فيروسي يسبب التهابا حادا في الدماغ ويصيب الحيوانات ذات الدم الحار، وهو مرض حيواني المنشأ أي أنه ينتقل من فصيلة إلى أخرى، من الكلاب إلى الإنسان مثلاً وينتقل غالباً عن طريق عضة من الحيوان المصاب.

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