ديالى تطالب بإنقاذها من "الجفاف" عبر مفاوضات دولية مع إيران

شفق نيوز/ طالبت حكومة ديالى المحلية، يوم السبت، وزارة الموارد المائية والحكومة الاتحادية بتكثيف المفاوضات مع الجانب الايراني لاستحصال حقوق ديالى من الانهر المشتركة دولياً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في ديالى، إن وزير الموارد المائية زار اليوم محافظة ديالى ضمن زيارات متكررة لم تشهدها أي محافظة اخرى نتيجة للمخاطر التي تواجه المحافظة جراء شح المياه وانقطاع الانهر النابعة من دول الجوار.

وبين ان الوزير اطلع على مشاريع وزارته الخاصة بالري والمبازل. وطالبت الادارة المحلية في المحافظة بضرورة تكثيف المفاوضات مع ايران من اجل توزيع عادل للمياه.

وتفقد وزير الموارد المائية مشروع اسفل نهر الخالص الذي اسعف بعقوبة من خطر انعدام المياه الصالحة للشرب وبحاجة الى مد هذا المشروع ليصل الى مناطق اخرى تنعدم فيها مياه الشرب.

الى ذلك طالب النائب الفني لمحافظ ديالى محمد البياتي والذي رافق وزير الموارد المائية خلال جولته، الحكومة الاتحادية بـ"ضرورة تكثيف جهودها في المفاوضات مع ايران لغرض زيادة كميات المياه وتقاسم الضرر".

ودعا البياتي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، وزارة الموارد المائية الى "إنشاء مشروع خاص لاسعاف وانقاذ بساتين مناطق خرنابات ولهويدر وبهرز في بعقوبة من الجفاف والهلاك".

وهدد وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، في وقت سابق بأن بغداد ستلجأ للمحافل الدولية لاستحصال حقوقها المائية من إيران إذا أصرت الأخيرة على قطع جميع الموارد المائية عن ديالى ورفضها الانصياع لاتفاقيات تقاسم اضرار شح المياه الاقليمية.

ولفت الحمداني الى "عدم وجود اي بوادر ايجابية من الجانب الايراني حيال أزمة المياه وتقاسم الضرر الاقليمي رغم اننا ندرك حجم المخزون المائي في ايران، الا ان الجميع يجب ان يتقاسم اضرار شحة المياه ونقص الايرادات المائية".

وتتعرض ديالى لأسوأ أزمة مائية في تاريخها بسبب انعدام الامطار وقطع الانهر والجداول من قبل دول الجوار الى جانب سوء التخزين وبرمجة الاطلاقات المائية من بحيرة حمرين اكبر مخزون مائي في ديالى.