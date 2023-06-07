ديالى تطالب بـ"سايلو" في منطقة تستحوذ على نصف انتاج القمح وتكشف معوقات التسويق

شفق نيوز/ طالب اتحاد الجمعية الفلاحية في ديالى، اليوم الأربعاء، بافتتاح "سايلو" صومعة لخزن الحبوب في ناحية العظيم التي تستحوذ على نصف إنتاج المحافظة من محصول القمح للموسم الحالي، مبينا أن معوقات عملية التسويق الحالية تثير قلق الفلاحين.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "ناحية العظيم التي تعد سلة ديالى الغذائية تواجه مشاكل كبيرة خلال عمليات تسويق القمح بسبب الازدحامات في مركز التسلم الرئيس في بعقوبة الى جانب بعد المسافة بين الناحية وبعقوبة التي تتجاوز 65 كم".

وبين التميمي ان "عملية تسويق نصف انتاج القمح في ديالى تواجه مشاكل أثارت قلق المزارعين بعد وصول عمليات التسويق الى ذروتها في جميع الوحدات الادارية"، مشيرا الى ان "ناحية العظيم مهيأة لتسلم القمح من مزارعها والمناطق الاخرى القريبة منها ما يختزل الكثير من الاجراءات الروتينية".

وشدد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية على "إنقاذ موسم حصاد وتسويق القمح وإنعاش الواقع الاقتصادي والمعيشي للمزارعين بعد نجاح الخطة الشتوية بشكل متميز وتبديد جميع المشاكل والمخاوف التي تؤرق المزارعين".

وتعد ناحية العظيم، (60 كم شمال بعقوبة)، ابرز المناطق الزراعية في ديالى ويطلق عليها سلة ديالى الغذائية وتضم 400 الف دونم من الاراضي الزراعية و 45 قرية زراعية، ويبلغ سكانها 35 ألف نسمة، وتشتهر بتصدر إنتاج الرقي سنوياً وتسويقه إلى مناطق ديالى ومحافظات أخرى.