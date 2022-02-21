ديالى تطالب بغداد بالتحقيق في "أزمة متناقضة"

شفق نيوز/ طالب محافظ ديالى مثنى التميمي، يوم الاثنين، وزارة النفط بفتح تحقيق شامل في أزمة الوقود "المتناقضة" التي تضرب المحافظة، وكشف حقيقة ما يجري للرأي العام وبكل شفافية.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "حصة ديالى كانت أكثر من مليون لتر بنزين يومياً، ورغم ذلك تعاني المحافظة أزمة خانقة في عموم مناطقها".

وأضاف، "بعد مطالبة المحافظة لوزارة النفط بمعالجة الأزمة، زارت لجنة تفتيش من النفط، دائرة المنتوجات النفطية في المحافظة، وانخفض التجهيز إلى ٦٥٠ ألف لتر يومياً، إلا أن الأزمة انتهت بعد خفض حصة المحافظة من البنزين، ما يثير أكثر من علامة استفهام حيال الموضوع".

وشهدت محافظة ديالى، قبل أكثر من أسبوع، أزمة خانقة بالبنزين، مع استمرار نقص النفط الأبيض منذ حلول الشتاء الجاري، وسط تبريرات من الجهات المعنية بوجود مشكلات فنية خارج عن السيطرة.

وكان محافظ ديالى، قد طالب الأسبوع الماضي، وزارة النفط بإنهاء الأزمة الخانقة للبنزين والنفط الأبيض وزيادة حصة المحافظة من المنتجات النفطية.

وأكدت مديرية المنتجات النفطية في ديالى، حينها، إن أزمة البنزين والنفط الأبيض سببها قلة تجهيز المحافظة بالمنتجات بشكل كبير وانعدام تجهيز المحطات الأهلية بالبنزين والنفط الأبيض.