ديالى تصحو على حالتي انتحار لفتاة ورجل بالشنق واطلاق النار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم السبت، بتسجيل حالتي انتحار في المحافظة إحداها لفتاة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية سجلت حالة وفاة لفتاة مواليد العام 2010 قرب منطقة الحويش بين ناحيتي هبهب وجديدة الشط، إذ عثر عليها متوفية شنقا داخل غرفتها حبل مربوط في السقف"، لافتا الى أن"ملابسات الحادثة لم تعرف الى الآن".

وأضاف أن "رجلا في عقده الخامس من العمر انتحر بواسطة اطلاق النار على رأسه من مسدسه داخل منزله في مدينة بعقوبة"، مبينا أن "دوافع الانتحار تعود بحسب المعلومات الأولية الى مشاكل نفسية وديون مالية".

وأشار المصدر الى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثتين للكشف عن الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".