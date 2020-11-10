ديالى تشرع بإغلاق مخيمات النزوح في خانقين وتسهيلات وزارية لتشجيع العودة

شفق نيوز/ شرعت دائرة الهجرة والمهجرين، يوم الثلاثاء، بخطة اغلاق مخيمات النزوح في خانقين تنفيذاً لقرار الحكومة العراقية ووزارة الهجرة والمهجرين بإغلاق مخيمات النزوح في المحافظات المحررة.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في قضاء خانقين علي غازي آغا، لوكالة شفق نيوز، إن "كوارد دائرته وبالتنسيق مع الدوائر المختصة بدأت بإخلاء مخيمات النزوح في خانقين الوند1 والوند 2"، مشيراً الى "عودة 130 اسرة من مخيم الوند2 و30 اسرة من مخيم الوند 1 وعمليات الاخلاء طوعية ومستمرة".

وكشف آغا عن "تسهيلات وزارية لتشجيع عودة النازحين بعد زوال مبررات بقائهم في مخيمات النزوح لتسريع عودتهم الى مناطقهم او مناطق بديلة للمناطق المدمرة أو غير المؤهلة خدمياً وبالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى والحشد الشعبي".

ولفت إلى أن "وزارة الهجرة والمهجرين حثت المنظمات الدولية والانسانية على تنفيذ برامج انسانية وخدمية لتشجيع عودة النازحين الى مناطق سكناهم وانهاء المآسي المعيشية في المخيمات منذ سنوات عدة مجدداً تأكيداته بإغلاق مخيمات النزوح في ديالى قبل حلول العام القادم".

يذكر أن اكثر من 18 الف اسرة نزحت من مناطق العظيم والمقدادية والسعدية وجلولاء والمنصورية ابان احداث "داعش" عام 2014 ، عادت منها اكثر من 15 الف اسرة، فيما ما زالت الاسر الاخرى طور العودة او ترفض العودة بسبب التكيف المعيشي او اسباب وموانع امنية وعشائرية.