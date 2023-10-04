ديالى تشتت أصوات الكورد في الانتخابات.. 3 قوائم و"كوتا" بالجملة

شفق نيوز/ تشهد المنافسة الانتخابية في ديالى تشتتا للأحزاب الكوردية بسبب الخلافات السياسية، فيما ارتفع عدد المرشحات في عموم المحافظة الى الضعف تقريبا.

وأوضح مسؤول التنظيمات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمحافظة ديالى، شيركو توفيق، لوكالة شفق نيوز، أن "الكورد سيخوضون الانتخابات المحلية بثلاث قوائم هي الاتحاد الوطني الكوردستاني (30 مرشحا) والحزب الديمقراطي (16 مرشحا) والحزب الديمقراطي الاشتراكي (4 مرشحين)".

ونبه توفيق إلى تناقص حظوظ الكورد وتمثيلهم في مجلس ديالى القادم، بسبب رفض الاتحاد الوطني للقائمة الكوردية الموحدة ما يرجح حصد مقعد واحد أو مقعدين للكورد في انتخابات مجلس المحافظة"، فيما تجاوز تمثيلهم في الدورات الانتخابية المحلية الماضية 3 مقاعد.

وأشار إلى مشكلات وعراقيل كبيرة تواجه الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي في ديالى، بسبب غياب مقاره الحزبية والسياسية في المناطق المتنازع عليها، إلى جانب مشكلات أخرى تواجه جميع القوائم الكوردية في مناطق ديالى بسبب نظام الانتخابات المحدد بدائرة انتخابية واحدة".

في السياق، أكد مدير مكتب ديالى الانتخابي، علي كريم، للوكالة، ارتفاع عدد المرشحات في انتخابات مجلس ديالى من 51 مرشحة في اقتراع 2021 إلى 92 مرشحة"، موضحاً أن "نسبة التمثيل النسوي (الكوتا) في مجلس ديالى 25% وفقا للقانون الانتخابي".

ويتنافس في محافظة ديالى، 330 مرشحاً على خوض الانتخابات المحلية في ديالى ، والتي من المقرر إجراؤها بتاريخ 18 من شهر كانون الأول المقبل، من بينهم 50 مرشحاً عن الأحزاب الكوردية.

وتخوض الانتخابات في المحافظة، 8 أحزاب، و7 ائتلافات، ومرشحا واحداً منفرداً فيما يبلغ عدد المشمولين بالاقتراع نحو 980 ألف ناخب لاختيار 15 عضواً في مجلس ديالى القادم، بعد تقليص مقاعد مجالس المحافظة بنسبة 50%.