ديالى تسيطر على تسرب للغاز في مجمع مائي

شفق نيوز/ نفت مديرية ماء ديالى، يوم الثلاثاء، وقوع حالات اختناق جراء تسرب غاز الكلور في احدى مجمعات ماء الشرب جنوب غربي بعقوبة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن وقوع إصابات واختناقات جراء تسرب غاز الكلور في احد محطات تصفية الماء في ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة.

إلا أن مدير اعلام المديرية سرمد عامر قال لوكالة شفق نيوز، إن كوادر دائرته تمكنت من السيطرة على تسرب لغاز الكلور من إحدى القناني في مجمع ماء "الرسول" في اطراف ناحية بني سعد 18 كم جنوب غرب بعقوبة وان الحادث تحت السيطرة دون اي إصابات او اختناقات.

وأكد عامر أن "فريقاً مختصاً من الدفاع المدني وكادر المديرية تمكنوا من السيطرة على الحادث وما زالوا مرابطين في محيط مجمع الماء لإجراءات وقائية احترازية".

وسجلت ديالى خلال الأعوام الماضية حوادث تسرب لغاز الكلور في مجمعات ماء الشرب تسببت باختناقات وإغماء للمدنيين وتم معالجتها دون تسجيل أي خسائر بشرية.