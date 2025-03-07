ديالى.. تسمم 4 أطفال بعد تناول طعام ملوث بـ "مبيد فئران"

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بتعرض 4 أطفال لحالة تسمم شديدة بعد تناولهم طعاماً ملوثاً بمادة سامة جنوب مدينة بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الأطفال تناولوا بيضة كانت ملوثة بمبيد فئران، والذي كان قد أُعد كمينا لصيد جرذان وفئران في قرية (أبو خميس) التابعة إلى ناحية بهرز جنوب بعقوبة".

وأوضح المصدر، أن "3 من الأطفال هم أشقاء والرابع نجل عمهم، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مبيناً أن "الطواقم الطبية قامت بإجراء غسيل معدة لهم، حيث تم إنقاذ حياتهم، وحالتهم الصحية مستقرة في الوقت الراهن".