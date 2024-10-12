ديالى.. تسرب لغاز الكلور في خان بني سعد وحدوث حالات تسمم

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة ديالى يوم السبت، بحدوث تسريب للغاز في أحد مشاريع الماء في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوات الشرطة تلقت بلاغا بوجود تسرب مادة الكلور في مشروع ماء بني سعد المركزي وتم الانتقال الى محل الحادث بصحبة مفارز الدفاع المدني.

وأضاف المصدر؛ أنه تبين تسرب للغاز في الاسطوانات عدد (2) إثر تأكل مفتاح الاسطوانة لكونها قديمة وباشرت مفارز الدفاع المدني بمعالجة الخلل وإسقاط الاسطوانات داخل أحواض الماء.

وأشار إلى وجود حالات تسمم بالعوائل القريبة من المشروع تم نقلهم الى المستوصف الصحي في بني سعد.