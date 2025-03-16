ديالى.. تسرب جديد لغاز الكلور في مشروع ماء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأحد، بتسرب جديد لغاز الكلور في مشروع ماء بأطراق مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع ماء في أطراف بعقوبة مركز المحافظة، شهد تسربا لغاز الكلور، واستنفرت فرق الدفاع المدني كوادرها لمعالجته".

وأضاف أن "التسرب لم يتسبب بأي حالات اختناق وفقا للمعلومات".

يشار إلى أن هذا التسرب هو الثاني خلال يومين في محافظة ديالى.

وخلال نهاية العام الماضي، شهدت المحافظة العديد من حالات تسرب الكلور في مشاريع المياه، وتسببت بإصابة العشرات، ونقلهم للمستشفيات، ولم تتوقف هذه الحالة أو تتم معالجتها.