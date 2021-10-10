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ديالى.. تسجيل جملة خروقات انتخابية وخشية من "حوادث مسلحة"

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-10T14:37:27+0000
ديالى.. تسجيل جملة خروقات انتخابية وخشية من "حوادث مسلحة"

شفق نيوز/ أفادت مصادر مدنية ومختصة بالانتخابات، يوم الاحد، بتسجيل جملة من الخروقات الانتخابية في محافظة ديالى وسط دعوات بتعزيزات امنية عشية اعلان النتائج تحسبا لحوادث مسلحة محتملة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "مسؤولاً بالوقف السني قام بالدعوة عبر المنبر لانتخاب مرشحة تحالف تقدم في اطراف ناحية العبارة قرب ناحية ابي صيدا".

الى ذلك دعا الناشط السياسي المخضرم علي الحجية الى "تعزيز الاجراءات الامنية وخطط استباقية عشية اعلان نتائج الانتخابات تحسبا لاي حوادث محتملة".

واضاف أن "اعلان النتائج منعطف مصيري يتطلب اجراءات احترازية لاي ردود افعال ربما تحدث من قبل جهات معينة".

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