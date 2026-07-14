ديالى تسجل 6400 حالة إصابة بالسرطان بسبب الطمر الصحي

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو مجلس محافظة ديالى، أوس المهداوي، يوم الثلاثاء، عن تسجيل نحو 6400 حالة إصابة بمرض السرطان في المحافظة، مع استمرار تسجيل ارتفاع في أعداد المصابين.

وقال المهداوي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذا الأمر يتطلب وقفة جادة من الجهات الحكومية لمعالجة الأسباب والحد من تفاقم الأزمة"، مضيفاً أن "مواقع الطمر الصحي الحالية تقع بالقرب من المدن والأحياء السكنية، وهو ما يشكل خطراً بيئياً وصحياً على المواطنين، فضلاً عن وجود مصادر تلوث أخرى تسهم في زيادة المخاطر الصحية داخل المحافظة".

وأوضح أن "استمرار العمل بمواقع الطمر القريبة من المناطق المأهولة يثير قلق الأهالي، خاصة مع ما تسببه من انبعاثات وروائح وتلوث قد ينعكس سلباً على الصحة العامة"، داعياً إلى "إعادة النظر بملف الطمر الصحي وفق المعايير البيئية المعتمدة".

وطالب المهداوي بـ"نقل مواقع الطمر الصحي إلى أماكن نائية وبعيدة عن التجمعات السكنية، واعتماد حلول حديثة لإدارة النفايات، إلى جانب تعزيز إجراءات الرقابة البيئية وإجراء دراسات ميدانية لتحديد مصادر التلوث ومعالجتها".