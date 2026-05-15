ديالى تسجل 4 إصابات بالحمى النزفية وتفرض حجرا وقائيا على 3 بؤر

كشف مصدر طبي في محافظة ديالى، يوم الجمعة، عن وصول عدد المصابين بالحمى النزفية في المحافظة إلى 4 حالات، فيما أكد المستشفى البيطري اتخاذ إجراءات وقائية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى سجلت أول إصابة بالحمى النزفية في منطقة الغالبية قبل 3 أشهر تقريبا وتماثلت للشفاء فيما سجلت خلال الايام والاسابيع الماضية 3 إصابات جديدة في مناطق خان بني سعد وناحيتي العظيم والعبارة".

وأضاف أن "ثلاث حالات من مجموع الاصابات التي سجلت تماثلت للشفاء فيما لا تزال حالة واحدة لم تكتسب الشفاء التام".

بدوره بين مدير المستشفى البيطري في محافظة ديالى محمد التميمي أن "طواقم المستشفى البيطري حاليا تفرض حجرا وقائيا على مناطق خان بني سعد والعظيم والعبارة وتمنع دخول وخروج المواشي منها للسيطرة على الوسط الناقل للحمى النزفية، فيما يتم اتخاذ إجراءات وقائية تتمثل بمكافحة وتغطيس المواشي".

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى البيطري يقوم بعقد ندوات تثقيفية لربات البيوت والمواطنين في القرى والأرياف فضلا عن توعية القصابين بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية عند الجزر".

وأشار إلى أن "الحجر الوقائي يتمثل بفرض طوق بمساحة 14 كم حول أي بؤرة للإصابة"، لافتا الى أن "الحجر رفع عن منطقة الغالبية، والأوضاع تحت السيطرة في بقية المناطق".