ديالى تسجل 3 إصابات بالحمى النزفية "دفعة واحدة"

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في ديالى، يوم الاثنين، تسجيل 3 اصابات دفعة واحدة بالحمى النزفية بسبب تماس المصابين بلحوم الأضاحي، فيما اكدت تسجيل 10 اصابات بالمرض خلال العام الحالي.

وقالت مدير المستشفى ابتسام محمد القيسي لوكالة شفق نيوز، ان المحافظة سجلت 3 إصابات بالحمى النزفية الاولى في حي الامين بأطراف بعقوبة لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما، والثانية لرجل يبلغ من العمر 43 عاما في حي الكاطون، والثالثة لرجل يبلغ من العمر 34 عاما في ناحية بهرز، جنوب بعقوبة.

وبينت ان اسباب الاصابات التماس مع لحوم الاضاحي ما سبب الاصابة بالحمى، فيما يمتلك المصاب في ناحية بهرز حظيرة مواشي ايضا، مشيرة الى ان المصابين يرقدون في المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة دون اي مضاعفات.

وبنفس الإجراءات والتحوطات أكدت القيسي، ان فريقا من الصحة والبيطرة زار مواقع الإصابات واتخذ الإجراءات الصحية والبيطرية التي شملت التحصين ومكافحة مواقع الاصابة وحظائر المواشي مع منع حركة المواشي في محيط مناطق الاصابة لمدة اسبوعين الى جانب المحاضرات والإرشادات التوعوية.

واكدت ان ديالى سجلت حتى الان 10 إصابات بالحمى النزفية بينها حالة وفاة لشخص عسكري اصيب بالمرض خارج المحافظة وتوفي في ديالى.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.