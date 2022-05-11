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ديالى تسجل 27 حالة ومحاولة انتحار خلال العام الحالي

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-11T15:16:55+0000
ديالى تسجل 27 حالة ومحاولة انتحار خلال العام الحالي

شفق نيوز/ أعلن مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، يوم الاربعاء، عن تسجيل 27 حالة ومحاولة انتحار في المحافظة منذ بدء العام الحالي.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي المجمعي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاحصائيات الرسمية المثبتة لدينا اكدت تسجيل 17 حالة انتحار انتهت بالوفاة واحباط 10 حالات أخرى في عموم المحافظة".

واشار الى ان "ظاهرة الانتحار طالت جميع شرائح المجتمع من صبية ومراهقين وصولاً الى كبار السن"، عازياً الأسباب الى "العامل الاقتصادي وانعدام الدخل الشهري والخيانة الزوجية والعنف الاسري الى جانب تعاطي المخدرات والادمان عليها".

وحذر من "خطورة تفاقم مشكلة الانتحار وتبعاتها الوخيمة على النسيج الاجتماعي في ديالى وعدة محافظات في ظل غياب المعالجات والحلول الجذرية لهذه الافة الخطيرة".

ودعا المجمعي المؤسسات الدينية والاجتماعية والسلطات الحكومية المختصة الى التصدي لظاهرة الانتحار واطلاق برامج وحملات توعية وتثقيف لجميع الشرائح المجتمعية والضغط على المؤسسات المعنية بمعالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية واحتواء المشاكل الاجتماعية بعيدا عن مظاهر الانتحار التي باتت معدلاتها تتصاعد بشكل خطير مقارنة بالنسبة السكانية لديالى وتركيبها.

يذكر ان محافظة ديالى سجلت اكثر من 90 حالة ومحاولة انتحار خلال عام 2021 بحسب منظمة مدنية مختصة والتي عزت أسبابها الى المشاكل النفسية والمعيشية وغياب برامج التوعية الدينية والمجتمعية.

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