ديالى تسجل أول وفاة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في ديالى، يوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في المحافظة.

وقالت مديرة المستشفى ابتسام جاسم محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "رجلاً خمسينياً توفي بعد اصابته بالحمى النزفية قبل أيام معدودة في قرية (جديدة الاغوات) في اطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة".

وبينت أن "الفريق البيطري سيتخذ إجراءاته غداً بعد ظهور نتائج الوفاة وتأكيد الإصابة بالحمى النزفية".

وسجلت ديالى إصابتين بالحمى النزفية، الأولى في ناحية بني سعد واكتسبت الشفاء، فيما توفي المصاب الثاني في أطراف قضاء الخالص قرية "جديدة الاغوات".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.