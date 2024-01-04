ديالى تسجل أول حالتي انتحار عام 2024

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الخميس، بتسجيل حالتي انتحار في ناحيتي بني سعد وهبهب بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان رجلا يبلغ من العمر 61 عاما اقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه في اطراف ناحية بني سعد، (20 كم جنوب غرب بعقوبة).

وبين المصدر، ان وبحسب التحقيقات الأولية فإن سبب الانتحار مشاكل وخلافات اجتماعية.

وفي ناحية هبهب، (12 كم شمال غرب بعقوبة)، أقدمت امرأة عشرينية على الانتحار بتناول حبوب مسممة لأسباب ودواعي غامضة.

واكد المصدر، ان المرأة موظفة، وان اسباب الحادث قيد التحقيق.

وأمس الأربعاء، أنقذت شرطة ديالى شاباً مخموراً حاول إلقاء نفسه محاولا الانتحار من أعلى جسر في المحافظة.