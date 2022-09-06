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ديالى تسجل أعلى إحصائية لحوادث السير منذ سنوات طويلة

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-06T08:03:27+0000
ديالى تسجل أعلى إحصائية لحوادث السير منذ سنوات طويلة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى إحصائية لحوادث السير خلال شهر آب الماضي منذ سنوات طويلة، فيما دعت الى حملة توعوية للمراهقين وأصحاب الدراجات.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز إن "مستشفيات المحافظة سجلت خلال شهر آب الماضي أكثر من 30 حادث سير في عموم المحافظة، وقسم كبير منها مميتة، وأخرى انتهت بين إصابات حرجة وطفيفة".

وأكد العزاوي أن "الكوادر الصحية والطبية نجحت في معالجة الكثير من الحالات الحرجة عبر خطط محكمة وفرق طوارئ مخصصة لاستقبال الحوادث مصابي الحوادث المرورية"، مشيراً إلى أن "قسما من الحالات الحرجة تم نقلها الى مستشفيات أخرى خارج المحافظة وبطلب من ذويهم".

ولفت العزاوي الى "وجود الكثير من الحوادث التي تسبب بها مراهقون وأصحاب الدراجات النارية ما يتطلب حملة توعية مجتمعية وإجراءات قانونية رادعة للحد من حوادث الموت وردع المتسببين بها".

وتتصدر محافظة ديالى حوادث السير المرورية بسبب مشاكل منظومة الطرق واهمال قواعد السلامة وضعف الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

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