ديالى تسجل خروقات انتخابية ومخالفات قانونية في الاقتراع الخاص

شفق نيوز/ سجلت منظمات وشبكات مراقبة التصويت الخاص في ديالى، يوم السبت، سلسلة خروقات انتخابية في مناطق عدة من المحافظة.

وقال مدير مؤسسة النور الجامعة/ بعثة "نراقب" المختصة بالانتخابات احمد جسام لوكالة شفق نيوز، إن "التصويت الخاص شهد سلسلة خروقات ومخالفات انتخابية بحسب رصد المنظمات والشبكات المعنية بمراقبة الانتخابات وابرزها ضغوطات القادة الامنيين على المنتسبين لانتخاب مرشحين معنيين".

وتابع جسام، ان "الدعاية واللافتات الانتخابية في الكثير من المناطق قريبة من مراكز الاقتراع ولم تستوفِ المسافة القانونية المقررة والبالغة 100 متر على أقل تقدير".

ويبلغ عدد العناصر الامنية والحشد الشعبي المشمولين بالتصويت الخاص في ديالى 57404 عنصرا موزعين في 44 مركزا انتخابيا و143 محطة اقتراع.

وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم السبت، أبوابها أمام أفراد القوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.