ديالى تسجل خامس اصابة بالحمى النزفية خلال العام الحالي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة المستشفى البيطري في ديالى، يوم الجمعة، تسجيل خامس اصابة بالحمى النزفية خلال العام الحالي في المحافظة.

وقالت مدير المستشفى ابتسام جاسم محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً يسكن قرية (كريم الناصر) في اطراف ناحية كنعان 18 كم جنوب شرق بعقوبة ، أصيبت بالحمى النزفية".

وبينت محمد أن المصابة تمتلك حظيرة للمواشي وتتنقل بين ديالى ومنطقة النهروان جنوب بغداد، وتم احالتها الى مدينة الطب وأن حالتها مستقرة.

واشارت الى ان "فريقاً مشتركاً من دائرة الصحة والبيطرة توجه إلى موقع الإصابة واتخذ الإجراءات الصحية بحق المصاب والإجراءات البيطرية الوقائية الى جانب محاضرة توعوية لتفادي الإصابة بالمرض مع رش ومكافحة حظيرة المواشي باللقاحات والمبيدات لمنع انتشار الإصابات".

وسجلت ديالى خلال العام الحالي، 5 اصابات بالحمى النزفية بينها حالة وفاة لشخص عسكري اصيب بالمرض خارج المحافظة وتوفي في ديالى".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.