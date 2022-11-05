ديالى تسجل خامس اصابة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة المستشفى البيطري في محافظة ديالى، اليوم السبت، تسجيل خامس اصابة بالحمى النزفية في اطراف قضاء الخالص (15 كم شمال شرق بعقوبة).

وقالت مدير المستشفى ابتسام جاسم محمد لوكالة شفق نيوز إن "شخصا يبلغ من العمر 42 عاما أصيب بالحمى النزفية في( حي الحسين) التابع لقضاء الخالص وتم اتخاذ الإجراءات البيطرية والصحية وتماثله للشفاء".

واشارت محمد الى ان "فريقا مشتركا من دائرة الصحة والبيطرة توجه إلى موقع الإصابة واتخذ الإجراءات الصحية بحق المصاب والإجراءات البيطرية الوقائية الى جانب محاضرة توعوية لتفادي الإصابة بالمرض".

وبينت محمد ان "ديالى سجلت 5 إصابات بالحمى النزفية حتى الآن في مناطق الخالص وبهرز وخان بني سعد, وتوفي 3 من المصابين جراء المرض".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات.