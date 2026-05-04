ديالى تسجل حالتيّ انتحار لشابين خلال ساعات

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل حالتيّ انتحار لشابين خلال ساعات كلاهما بسبب تدهور الحالة النفسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة تلقت بلاغاً في الساعة السادسة مساء بوجود حادث انتحار لطالب من مواليد 2012 يسكن ناحية بهرز جنوب بعقوبة من خلال خنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف الغرفة".

وأضاف أن "سبب الانتحار تدهور الحالة النفسية للطالب بسبب رسوبه بالامتحان، بحسب ادعاء ذويه"، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار المصدر إلى أن حالة انتحار أخرى تم تسجيلها "لشاب من مواليد 1994 أقدم على شنق نفسه أيضاً لأسباب نفسية بحسب ادعاء عائلته، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".