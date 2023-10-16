ديالى تسجل حالة وفاة رابعة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في ديالى عن تسجيل وفاة جديدة بمرض الحمى النزفية شرقي بعقوبة ليرتفع عدد الإصابات خلال العام الجاري إلى 18 حالة.

وقالت مديرة المستشفى ابتسام جاسم محمد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "حالة الوفاة تعود لفتاة تبلغ من العمر 30 عاماً توفيت جراء مضاعفات الاصابة بالحمى النزفية في ناحية محمد سكران (25 كم جنوب غرب بعقوبة)، مبينة أن المصابة توفت جراء العدوى من حظائر الحيوانات المجاورة.

واشارت محمد الى اتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة التي تشمل مكافحة ورش محيط ومكان الاصابة وحظر حركة المواشي في منطقة الاصابة بالتنسيق مع الجهات الصحية.

وتعد هذه الوفاة الرابعة بديالى بسبب الحمى النزفية احدها لمنتسب في الجيش اصيب بالمرض خارج المحافظة، وتوفي في ديالى، بالإضافة إلى فتاة أخرى تبلغ من العمر 17 عاماً وشخص اربعيني اخر .

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.