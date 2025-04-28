ديالى تسجل أول حالة وفاة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ كشف المستشفى البيطري في ديالى، يوم الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة بـ "الحمى النزفية" في المحافظة.

وقال مدير المستشفى محمد غضبان، لوكالة شفق نيوز، إن "يوم مساء أمس شهد إصابة ثانية بالحمى النزفية في محافظة ديالى وهي لشخص يعمل في القصابة وتوزيع اللحوم في عقده الرابع من ناحية بهرز التابعة لمدينة بعقوبة".

وأضاف غضبان، أن "المصاب الذي تم تسجيله في ناحية بهرز توفي اليوم، بشكل مفاجئ جراء تفاقم حالته الصحية"، لافتاً إلى أن "الفرق الصحية والبيطرية باشرت باتخاذ إجراءات وقائية في المنطقة".

وكانت محافظة ديالى قد سجلت قبل يومين أول إصابة بالحمى النزفية لشاب من ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد مصابي الحمى النزفية إلى 26 حالة في عموم البلاد، بينها 4 وفيات.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.